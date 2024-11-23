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منوعات
في المانيا.. اصطفوا لساعات تحت المطر لتذوق هذا النوع الجديد من الشوكولا (صور)
Lebanon 24
23-11-2024
|
04:00
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في يوم ممطر في مدينة آخن في ألمانيا، اصطف مئات المتسوقين لساعات وكانوا مجهزين بكراسي تخييم وملابس مقاومة للمطر، لكنهم لم يكونوا في انتظار آخر إصدار من الآيفون، بل لتذوق لوح شوكولا جديد، المعروف في الوطن العربي بـ شوكولا دبي الشهيرة.
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ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" جذبت شركة ليندت السويسرية الكبرى في صناعة الشوكولا الحشود بلوح شوكولا جديد يُسمى "شوكولا دبي". هذا اللوح، الذي أصبح حديث الإنترنت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مزيجًا مقرمشًا من الشوكولا وكريمة الفستق والكنافة.
ويسعى مسؤولو ليندت لإثبات أن الشركة السويسرية، التي تأسست قبل نحو 180 عامًا، قادرة على التكيف مع منتجات حديثة تم ابتكارها لأول مرة من قبل إماراتيين، وتوسيع حدود صناعة الشوكولا التي يهيمن عليها في الغالب الشركات الأوروبية.
وقال زي تشينغ لاي، طالب ماليزي يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد مغادرته متجر ليندت في آخن: "إنه ضجة، اتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الناس الذين ينتظرون في طوابير طويلة. نريد تجربته هنا وأن نكون جزءًا منه".
وبدأت ليندت طرح عدد محدود من 1000 قطعة من هذا اللوح الشوكولا الجديد في متاجر مختارة بألمانيا. ومن المتوقع أن تبدأ حملة مماثلة في سويسرا، بعدما عبر البعض عن استيائهم في البلاد من استبعادهم من هذه الحملة.
وتأمل جمعية "تشوكو سويس" الصناعية أن يساعد دمج الحلويات الشرق أوسطية مع الشوكولا التقليدية في جعل الشوكولا أكثر جاذبية للأسواق خارج أوروبا، أكبر سوق للشوكولا في العالم لعشرات السنين.(البوابة)
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