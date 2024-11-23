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كان يستعد لزفافه.. نجل زوجة شيف شهير يدهس شابًا وشقيقه: "لن أترك حقه"

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:17
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أعلن عبد الله فراج، شقيق الشاب عبدالرحمن فراج، عامل التوصيل الذي لقي مصرعه في حادث دهس سيارة، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، كان يقودها نجل زوجة شيف مصري شهير، وهو الشيف شربيني، أنه لن يترك حق شقيقه وسيلاحق من تسبب في وفاته قانونيا.
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كما أكد أنه لن يترك حق شقيقه الذي توفي نتيجة تهور قيادة شاب كان يسير بسرعة كبيرة وكان شقيقه يعمل على موتوسيكل "دراجة نارية" بتوصيل الطلبات، موضحا أن شقيقه من أبناء محافظة بني سويف، ويبلغ من العمر 25 عاما، وكان مقيما في القاهرة من أجل العمل، لتجهيز نفسه لأنه كان من المفترض أن يحتفل بزفافه بعد 40 يوما.

كما أكد بعد دفن الجثمان واستقبال العزاء بمسقط رأسه بقرية بني هارون بمحافظة بني سويف، أنه سيقوم بمقاضاة من تسبب فى وفاة شقيقة، ولن يتنازل عن حقه.

وكانت منطقة الشيخ زايد بالجيزة شهدت حادثاً مروعاً أسفر عن مقتل عامل توصيل، بعدما دهسته سيارة كان يقودها نجل زوجة الشيف الشربيني.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة فى بيان رسمي جاء فيه: "إنه تبلغ لقسم أول الشيخ زايد الجيزة بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية ، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً.

وفي وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة"، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق. (العربية) 
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