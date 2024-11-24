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مقتل شاب في ظروف غامضة.. اليكم تفاصيل الجريمة

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:20
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نجحت الأجهزة الأمنية في مصراليوم، في كشف هوية جثة لشاب في العقد الثلاثيني ملقاة على الأرض أمام مقر شركة كهرباء الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
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ورد إخطارا أمنيا إلى أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي، وانتقلت مباحث قسم الفرافرة لموقع العثور على الجثة، وجرت معاينته وكثفت مباحث الفرافرة من جهودها ونجحت في الكشف عن هوية المتوفى وهو "أبو الوفا.ع .أ"، 30 سنة، وجارِ استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث بمعرفة مباحث الفرافرة، وتحرر محضر بها وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
(اليوم السابع)
 
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