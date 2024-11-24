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منوعات
"صداقة تنتهي بمأساة".. شاب يقتل زميله
Lebanon 24
24-11-2024
|
15:00
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أمرت جهات التحقيق بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية في مصر، بحبس شاب 4 أيام لاتهامه بقتل زميله باستخدام سلاح ناري، إثر مشاجرة بينهما، كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة الشهود بالواقعة.
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وكان قد أقدم شاب على إنهاء حياة زميله باستخدام سلاح نارى، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، إثر مشاجرة بينهما وتم نقل الجثة للمستشفي، والقى القبض على المتهم.
تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم الخصوص، بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بطلق ناري بدائرة القسم.
وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدى إثر خلافات بينهما، مما أقدم المتهم باصابة الأخير بطلق نارى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (اليوم السابع)
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