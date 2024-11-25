بالفيديو.. حريق يلتهم محل أدوات رياضية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق التهم محلا للأدوات الرياضية، بمحطة الرمل فى محافظة الإسكندرية في مصر، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باندلاع حريق بمحل للأدوات الرياضية فى محطة الرمل بالإسكندرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران. (اليوم السابع)

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