Advertisement

منوعات

بالفيديو.. حريق يلتهم محل أدوات رياضية

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:11
A-
A+

Doc-P-1283437-638681299819799049.jpg
Doc-P-1283437-638681299819799049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق التهم محلا للأدوات الرياضية، بمحطة الرمل فى محافظة الإسكندرية في مصر، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باندلاع حريق بمحل للأدوات الرياضية فى محطة الرمل بالإسكندرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران. (اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:32 | 2024-11-25
00:02 | 2024-11-25
22:55 | 2024-11-24
15:00 | 2024-11-24
12:00 | 2024-11-24
10:14 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24