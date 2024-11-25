13
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لهذا السبب.. مسنة تقتل جارتها
Lebanon 24
25-11-2024
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه امرأة من فلوريدا حكما بالسجن، الإثنين، بعد إدانتها بالقتل غير العمد لجارتها بإطلاق النار عليها عبر باب منزلها، خلال نزاع مستمر بشأن ضوضاء أطفال الجارة.
وأدينت سوزان لورينز (60 عاما) في أغسطس الماضي بقتل أجيك "إيه جيه" أوينز (35 عاما) بإطلاق رصاصة واحدة من مسدسها عيار 380 في حزيران 2023.
Advertisement
وتواجه لورينز حكما بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما في سجن الولاية بسبب استخدام سلاح ناري.
ووقع إطلاق النار نتيجة نزاع طويل بين الجارتين حول لعب أطفال أوينز في منطقة عشبية تقع بين منزليهما في أوكالا، على بعد نحو 80 ميلا (130 كيلومترًا) شمال غرب أورلاندو.
وقال ممثلو الادعاء إن أوينز توجهت إلى منزل لورينز بعدما اشتكى أطفالها من أن لورينز ألقت عليهم زلاجات ومظلة، وهو ما نفته لورينز.
وأظهرت شهادات خلال المحاكمة أن أوينز، وهي أم لأربعة أطفال صغار، كانت تطرق على باب لورينز وتصرخ، مما دفع لورينز إلى الادعاء بأنها أطلقت النار على جارتها دفاعا عن النفس.
وقالت لورينز للمحققين، في مقابلة مصورة، إنها كانت تخشى على حياتها، مضيفة أنها تعرضت للمضايقة معظم فترة السنوات الثلاث التي عاشتها في الحي.
وقالت لورينز: "اعتقدت أنني في خطر وشيك"، لكن هيئة المحلفين لم توافق على ادعاء دفاعها عن النفس.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رواية إسرائيلية جديدة.. من المُستهدف بـ"غارة البسطة"؟
Lebanon 24
رواية إسرائيلية جديدة.. من المُستهدف بـ"غارة البسطة"؟
06:44 | 2024-11-25
25/11/2024 06:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة الحدث تابع: هذا هو صاحب الخزنات
Lebanon 24
غارة الحدث تابع: هذا هو صاحب الخزنات
01:30 | 2024-11-25
25/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة: "كسرتلي قلبي... بكرت كتير الله يرحمك" (صور)
Lebanon 24
كارول سماحة: "كسرتلي قلبي... بكرت كتير الله يرحمك" (صور)
10:07 | 2024-11-24
24/11/2024 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينك يا عصام تشوف هلشوفة".. نجمة "باب الحارة" السورية تتعرّض للهجوم بسبب تقليدها هيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
"وينك يا عصام تشوف هلشوفة".. نجمة "باب الحارة" السورية تتعرّض للهجوم بسبب تقليدها هيفا وهبي (فيديو)
01:57 | 2024-11-25
25/11/2024 01:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تزيد إسرائيل من قصف بيروت؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
لماذا تزيد إسرائيل من قصف بيروت؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
15:00 | 2024-11-24
24/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:57 | 2024-11-25
كل 10 دقائق.. امرأة واحدة تُقتل حول العالم
05:32 | 2024-11-25
القبض على متهم هارب تسبب بوفاة مواطن دهسا بسيارته
04:11 | 2024-11-25
بالفيديو.. حريق يلتهم محل أدوات رياضية
00:02 | 2024-11-25
تعذيب طفلة حتى الموت على يد صديق والدتها.. والأخيرة شاهدة وحاولت دفنها في غابة!
22:55 | 2024-11-24
برجك اليوم
15:00 | 2024-11-24
"صداقة تنتهي بمأساة".. شاب يقتل زميله
فيديو
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
25/11/2024 16:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
25/11/2024 16:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
25/11/2024 16:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24