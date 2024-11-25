حاول الهرب من اللصوص.. فسقط من الطابق السادس!

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توفي رجل يبلغ من العمر 73 عامًا في مانهاتن بعد سقوطه من نافذة شقته في الطابق السادس أثناء محاولته الهروب من لصوص اقتحموا منزله في الساعات الأولى من صباح السبت.ووفقًا لتقارير الشرطة ووسائل الإعلام، دخل أحد اللصوص مبنى الشقق في واشنطن هايتس عبر سقالة، واستدعى شريكيه بعد وصوله للطابق السادس. وبينما كان الضحايا داخل المنزل، قُيّد قريب الضحية، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، بينما حاول جاسينتو ريميغو الهروب عبر نافذة، لكنه فقد توازنه وسقط على السقالة.تم نقل ريميغو إلى مستشفى هارلم حيث أُعلن عن وفاته، في حين لم يصب قريبه بأي أذى. وحسب المعلومات، سرق اللصوص سلسلة ذهبية قيمتها 8000 دولار و200 دولار نقدًا قبل فرارهم.وفتح قسم شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث، ولم يتم الإعلان بعد عن أسماء المشتبه بهم. الحادثة أثارت صدمة بين سكان الحي، حيث وصفها أحد الجيران بأنها مأساة مفجعة استيقظ عليها سكان المبنى. (people)