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مصر.. طالب يطعن أستاذاً في إحدى المدارس

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:00
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أصيب معلم بمدرسة إعدادية فى محافظة أسوان في مصر، بطعنة فى الظهر، عن طريق طالب بالمدرسة، وتم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت المدرسة الإعدادية المشتركة بنجع الشيمة بقرية أبو الريش قبلى التابعة لمركز أسوان، شهدت اليوم، إصابة "و أ ح" 21 سنة، مدرس، بطعن فى الظهر بآلة حادة وكسر بالذراع على يد طالب بالمدرسة، وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسى.
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وبإخطار مدير أمن أسوان، أفادت التحريات الأولية، أنه تم نقل المدرس لمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الطالب المتهم لحين إنهاء تحقيقات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)
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