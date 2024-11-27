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جريمة مروّعة.. قتل ابن عمه لهذا السبب!

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:24
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الشاب المتهم بقتل نجل عمه، إثر خلافات سابقة بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه وإحالته للنيابة العامة.
وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى  الزقازيق العام بوصول"  كمال ال ع ع " 16 عاما مقيم كفر الزقازيق البحرى مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
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وتبين من التحريات الأولية قيام " ك ح"  نجل عم المجنى بالتعدى عليه بسلاح أبيض أثناء  سيرهما أمام صيدلية" م " بكفر الزقازيق البحرى، وذلك على اثر خلافات سابقة بينهما، ولاذ المتهم بالفرار.
وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق من ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  17065 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفى الى رحمة مولاه الى اسرته عقب الانتهاء من الإجراءت القانونية. (اليوم السابع)
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