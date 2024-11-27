وفاة أكبر رجل معمر في العالم.. وهذا هو عمره!

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توفي جون ألفريد تينيسوود عن عمر ناهز 112 عاما حيث كان أكبر معمر على قيد الحياة في بريطانيا، حسب صحيفة "ميرور" نقلا عن عائلته.وفي نيسان الماضي اعترف كتاب "غينيس" للأرقام القياسية بأن تينيسوود البالغ من العمر 111 عاما هو أكبر رجل معمر على قيد الحياة. وفي أغسطس الماضي احتفل صاحب الرقم القياسي بعيد ميلاده الـ112.وقالت الصحيفة إن تينيسوود توفي يوم الاثنين في دار رعاية المسنين في مدينة ساوثبورت الإنجليزية، مشيرة إلى أن لديه ابنة وأربعة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد.يذكر أن تينيسوود ولد في ليفربول في 26 أغسطس 1912، وهو العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك. وبقي الرجل حيا بعد وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي ولدت بعده بـ14 عاما وحكمت 70 عاما.وقالت صحيفة "الغارديان" إن المملكة المتحدة شهدت خلال حياته 24 رئيس وزراء. وكان تينيسوود أيضا أكبر المحاربين القدامى على قيد الحياة في الحرب العالمية الثانية.ووصف الموظفون في دار رعاية المسنين في ساوثبورت بإنجلترا الرجل بأنه كثير الكلام. وحسب تينيسوود نفسه، فإن سر طول عمره هو الحظ الخالص. ونصيحته الرئيسية للبقاء بصحة جيدة هي ممارسة الاعتدال.