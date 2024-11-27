Advertisement

منوعات

وفاة أكبر رجل معمر في العالم.. وهذا هو عمره!

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:20
A-
A+

Doc-P-1284697-638683068762860968.jpg
Doc-P-1284697-638683068762860968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي جون ألفريد تينيسوود عن عمر ناهز 112 عاما حيث كان أكبر معمر على قيد الحياة في بريطانيا، حسب صحيفة "ميرور" نقلا عن عائلته.
وفي نيسان الماضي اعترف كتاب "غينيس" للأرقام القياسية بأن تينيسوود البالغ من العمر 111 عاما هو أكبر رجل معمر على قيد الحياة. وفي أغسطس الماضي احتفل صاحب الرقم القياسي بعيد ميلاده الـ112.
Advertisement
وقالت الصحيفة إن تينيسوود توفي يوم الاثنين في دار رعاية المسنين في مدينة ساوثبورت الإنجليزية، مشيرة إلى أن لديه ابنة وأربعة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد.
يذكر أن تينيسوود ولد في ليفربول في 26 أغسطس 1912، وهو العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك. وبقي الرجل حيا بعد وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي ولدت بعده بـ14 عاما وحكمت 70 عاما.
وقالت  صحيفة "الغارديان" إن المملكة المتحدة شهدت خلال حياته 24 رئيس وزراء. وكان تينيسوود أيضا أكبر المحاربين القدامى على قيد الحياة في الحرب العالمية الثانية.
ووصف الموظفون في دار رعاية المسنين في ساوثبورت بإنجلترا الرجل بأنه كثير الكلام. وحسب تينيسوود نفسه، فإن سر طول عمره هو الحظ الخالص. ونصيحته الرئيسية للبقاء بصحة جيدة هي ممارسة الاعتدال.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:50 | 2024-11-27
03:24 | 2024-11-27
01:28 | 2024-11-27
22:54 | 2024-11-26
13:00 | 2024-11-26
11:53 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24