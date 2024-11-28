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منوعات
تحطمت واشتعلت فيها النيران.. مقتل 3 أشخاص في حادث سيارة "تسلا سايبر ترك"
Lebanon 24
28-11-2024
|
00:05
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توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح خطيرة، أمس الأربعاء، عندما تحطمت سيارة تسلا من نوع "سايبر ترك" واشتعلت فيها النيران شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفقا لما أفادت السلطات.
وقال قائد شرطة بيدمونت، جيريمي باورز، إن السرعة كانت على الأرجح أحد العوامل التي تسببت في وقوع الحادث الذي تضمن سيارة واحدة، لكنه أضاف أن السلطات ستواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
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وكان ركاب السيارة في طريق عودتهم من "فعالية" حوالي الساعة 0310 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولكن باورز لم يقدم تفاصيل إضافية.
وتمكن شخص حضر الفعالية أيضا وكان يقود سيارة منفصلة من سحب الضحية الناجية من سيارة تسلا.
ورفض قائد الشرطة الكشف عن تفاصيل هوية الضحايا احتراما لخصوصية العائلات. (سكاي نيوز)
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