شابة أميركية تفقد صوابها في إسطنبول.. ضربت زوجها وعدداً من المارّة! (فيديو)

Eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı



Taksim’de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı.



Kaldırımda yürüyen bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunu yere fırlatıp… pic.twitter.com/eARBprJkoJ