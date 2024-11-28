فيديو يعود تاريخه لعام 1974 ينتشر.. إليكم توقعات عادل إمام وسعيد صالح للعام 2000

تم تداول مقطع فيديو نادر، من إحدى اللقاءات القديمة على التلفزيون المصري، كشف عن تصورات الفنانيّن المصريين عادل إمام والراحل سعيد صالح عن الحياة والفن في المستقبل، فيما أظهرت إجابات النجميّن تفاوتا كبيرا بطريقة التفكير وتقدير الأمور.



وإنتشر مقطع الفيديو، الذي يعود تاريخه للعام 1974على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سُئِل كلا من عادل إمام وسعيد صالح كلا منهما بشكل منفرد عن تصوراتهما وتوقعاتهما لشكل الحياة والفن في المستقبل وبالتحديد عام 2000.

شح الغذاء.. والعواطف

من جانبه قال عادل إمام إنه يتوقع أن يكون هناك شحا بالموارد الغذائية في المستقبل، بحيث لا يكفي الغذاء الأعداد الكبيرة المتزايدة للسكان، كما توقع أيضا أن تقل العواطف والمشاعر بين الناس قائلا: "العواطف ستكون محدودة وآلية، لأن كلما زادت المدنية كلما قلت العواطف والأحاسيس".



أما بخصوص الفن في المستقبل، فاعتبر عادل إمام أن الفن سيصبح آليا عام 2000، وسيعتمد على الآلة بشكل كبير، مضيفا أن الفن مرتبطا بالعواطف بشكل مباشر قائلا: "العواطف هي اللي بتولد الفن والإحساس بالعاطفة، وأتوقع أن يكون الفن في المستقبل حاجة تانية خالص".



مستقبل رائع ومشرق

من جانبه وفي جوابه على نفس الأسئلة، توقع سعيد صالح أن تكون الحياة في المستقبل رائعة ومشرقة، معتبرا أنه بالنظر إلى الوراء نجد أن الحياة في تقدم ومدنية، ما يعني أن المستقبل سيكون أكثر راحة وتقدم مؤكدا :"ستكون حياة عظيمة ورائعة".



وعن الفن في المستقبل، قال صالح إن الفن مرتبط بالحياة، وبما أن الحياة ستكون أفضل فبالتالي سينعكس ذلك على الفن قائلا: "إذا كانت الحياة عظيمة يبقى الفن هيكون أعظم وأروع"، مردفا: "ربنا يدينا طولة العمر ونعيش لسنة 2000".(العربية)



