حاولت الانتحار بعد ابتزازها من عصابة بنشر صورها.. وهذا ما حل بهم

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وأعلن المحامي ياسر المليكي، أن "محكمة شرق تعز قضت بإدانة رجلين وامرأة بتهمة ابتزاز الناشطة سارة علوان، وعاقبتهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعامين".وكانت علوان قد تعرضت في شهر تشرين الثاني 2022 لابتزاز إلكتروني من عدة أشخاص، وتم تهديدها بنشر صور خاصة بها، وهو ما دفعها إلى محاولة الانتحار من خلال إطلاق النار على صدرها، لتتحول إلى قضية رأي عام.وقال المليكي، وهو محامي الضحية، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن هذا الحكم هو الثاني، بعد إدانة المحكمة في تشرين الأول الماضي لشخص آخر وإحدى قريباته بذات التهمة المتعلقة بالابتزاز.ولفت إلى أن الناشطة علوان بدأت في ملاحقة الجناة عبر الجهات الرسمية التي "كانت تتلقى شكاواها ببرودة" قبل أن تتحرك بشكل جدي وتقبض على أحد المتهمين بعد محاولة علوان الانتحار.وأوضح المحامي أن جريمة الابتزاز بحق علوان بدأت بسحب صورها من قبل صديقتها، والتي بدورها أعطت الصور لابن أخيها الذي قام بدوره بتوزيعها لعدد من أقاربه، بينهم الأشخاص المدانون ومتهمون آخرون لم تكشف التحقيقات عن هوياتهم حتى الآن.وأضاف أن المتهمين جميعاً شكلوا عصابة تبدأ في مدينة تعز وتتسلسل إلى مدينة التربة وتنتهي في الحديدة، لافتاً إلى أن العصابة بدأت مسلسل ابتزاز علوان وتهديدها عبر أرقام، بعضها أجنبية، والتشهير بها عبر إنشاء صفحات باسمها ونشر صورها على مواقع التواصل، لتشويه سمعتها بين مجتمعها بعدد من الوقائع التي اتضح زيفها لاحقاً. (العربية)