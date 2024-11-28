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منوعات
"جوزي بيشرب حشيش محدش بياخده ليه؟".. سيدة مصريه تثير الجدل بدفاعها عن مطرب شهير(صورة)
Lebanon 24
28-11-2024
|
10:02
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طالبت سيدة مصرية، بالإفراج عن المطرب سعد الصغير بسبب أعماله الخيرية. وأثارت حالة من الجدل بعدما قامت بالدفاع عنه، وهو محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.
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وقالت السيدة في فيديو منتشر لها على السوشيال ميديا: "حرام سعد يتحبس 3 سنين وهو بيساعد الناس الغلابة وبيسدد ديونهم هو ميستحملش المدة دي كلها جوزي أهو بيشرب حشيش، محدش بيجي ياخده ليه؟ احنا ساكنين في ميدان الحجاز، اللي عايز يجي ياخده احنا موجودين".
وأضافت: "سعد راجل محترم وبيساعد الناس الغلابة، فكّوا سعد وخدوا الراجل اللي قاعد بيشرب دا".
يذكر أنه حكم في مصر يوم الاثنين بالسجن المشدد 3 سنوات على المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بحيازة المخدرات. (روسيا اليوم)
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