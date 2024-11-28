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حادثة مأساوية.. وفاة شاب اثر سقوط باب حديد عليه

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:16
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لقى شاب مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث سقوط بوابة حديد عليه بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي والتحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "محمد محمد" 40 عاما، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث سقوط بوابة حديد عليه بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه. (اليوم السابع)
 
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