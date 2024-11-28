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جريمة مروعة.. قتل صديقه بسبب المال

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:30
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في مصر، من ضبط عاطل، لقيامه بالتعدى على صديقه بطعنة بالمطواة بالرقبة، والتى أودت بحياته على الفور، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية سابقة بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وتم نقله لمستشفى معهد ناصر، والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.
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وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر، بوصول المدعو "م ع"، 19 سنة، عاطل ومقيم بعزبة عثمان دائرة القسم، بجرح نافذ بالرقبة، أدى لوفاته.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف على مبالغ مالية بين المجنى عليه، وصديقه المدعو "أ ي"، 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، قام على إثرها بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواة، وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. (اليوم السابع)
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