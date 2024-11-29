15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"قرص نيبرا السماوي".. دراسة تكشف أسرار تصنيعه قبل أكثر من 3600 عام
Lebanon 24
29-11-2024
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى علماء لأول مرة تحليلاً شاملاً لعملية تصنيع "قرص نيبرا السماوي"، وهو قطعة أثرية من العصر البرونزي يعود تاريخها إلى أكثر من 3600 عام مضت.
ويعتبر القرص، الذي اكتُشف عام 1999 بالقرب من بلدة نيبرا الألمانية في ولاية سكسونيا أنهالت الواقعة شرق ألمانيا، أقدم تصوير معروف للسماء في العالم.
Advertisement
وكشفت الدراسة أن المعدن تم تسخينه إلى حوالي 700 درجة مئوية وتعرض إلى حوالي 10 دورات من التسخين والتشكيل والتلدين، وهي عملية معالجة حرارية تستخدم لجعل المادة أقل صلابة وأكثر قابلية للتشكيل.
وأكدت تقنيات التحليل الحديثة، بما في ذلك الفحص المجهري والتصوير، أنه تم تصنيع القرص عبر عملية سبك مكلفة. وقدمت عينة أُخذت عام 2002 وأُعيد فحصها أثناء الدراسة مزيداً من البيانات حول تصنيع القرص، إلى جانب قياسات الصلابة.
وتم استخدام "قرص نبرا السماوي"، مع تصويره الذهبي للشمس والقمر والنجوم وسفينة، من قبل مجتمعات العصر البرونزي لمدة تصل إلى 400 عام. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
00:50 | 2024-11-29
29/11/2024 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
03:48 | 2024-11-29
29/11/2024 03:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
04:57 | 2024-11-29
29/11/2024 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:45 | 2024-11-29
"الجمعة السوداء".. لماذا تزداد رغبتنا في التسوق خلال المواسم؟
10:16 | 2024-11-29
"نفسي أقدر أمشي".. الحكومة المصرية تتحرك لإنقاذ "بطة" ووزنها 250 كيلوغراماً
07:45 | 2024-11-29
جريمة مروّعة... أبٌ قتل 3 من أولاده بساطور!
06:33 | 2024-11-29
بعدما أنفق 6.2 مليون دولار على "موزة مثبتة على الحائط".. هذا ما قام به مالك اللوحة أمام الجميع (فيديو)
04:15 | 2024-11-29
القبض على شخص دهس مواطناً وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار
02:15 | 2024-11-29
مقتل تسعة أشخاص في انهيار أرضي غربي إندونيسيا
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 01:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 01:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 01:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24