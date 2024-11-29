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"قرص نيبرا السماوي".. دراسة تكشف أسرار تصنيعه قبل أكثر من 3600 عام

Lebanon 24
29-11-2024 | 15:59
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أجرى علماء لأول مرة تحليلاً شاملاً لعملية تصنيع "قرص نيبرا السماوي"، وهو قطعة أثرية من العصر البرونزي يعود تاريخها إلى أكثر من 3600 عام مضت.

ويعتبر القرص، الذي اكتُشف عام 1999 بالقرب من بلدة نيبرا الألمانية في ولاية سكسونيا أنهالت الواقعة شرق ألمانيا، أقدم تصوير معروف للسماء في العالم.
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وكشفت الدراسة أن المعدن تم تسخينه إلى حوالي 700 درجة مئوية وتعرض إلى حوالي 10 دورات من التسخين والتشكيل والتلدين، وهي عملية معالجة حرارية تستخدم لجعل المادة أقل صلابة وأكثر قابلية للتشكيل.

وأكدت تقنيات التحليل الحديثة، بما في ذلك الفحص المجهري والتصوير، أنه تم تصنيع القرص عبر عملية سبك مكلفة. وقدمت عينة أُخذت عام 2002 وأُعيد فحصها أثناء الدراسة مزيداً من البيانات حول تصنيع القرص، إلى جانب قياسات الصلابة.

وتم استخدام "قرص نبرا السماوي"، مع تصويره الذهبي للشمس والقمر والنجوم وسفينة، من قبل مجتمعات العصر البرونزي لمدة تصل إلى 400 عام. (العربية) 
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