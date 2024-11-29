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برجك اليوم

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:00
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الحمل
نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.

الثور
محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جداً.

الجوزاء
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يبتسم لك القمر في الأسد وقد يعني نجاحاً، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع بها.

السرطان
قد ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

الأسد
تنتظر ربما جواباً فيأتيك ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيل.

العذراء
يوم صعب وأجواء متوترة قد تحمل خلافًا أو عقبة كبيرة تهدّد الاستقرار العام بعض الشيء ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها.

الميزان
تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة.

العقرب
عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتي.

القوس
قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجاباً في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.

الجدي
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.

الدلو
تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى بعض المشكلات المالية.

الحوت
الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان. (السومرية)






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