ضرب وحشي لفتاة بشارع عام في مصر

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع يتضمن قيام قائد إحدى السيارات "الملاكى" ومرافقه بالتعدى على إحدى الفتيات بالسب والضرب عقب اصطدامها بدراجتها النارية بهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية.بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان) بأنه أثناء قيادتها دراجتها النارية بدائرة القسم ، قام مستقل سيارة "ملاكى" بفتح باب السيارة فجأة مما أدى لاصطدامها بـه وسقوطها ولدى معاتبتهـا لـه قـام وقائد السيارة بالتعدى عليها بالسب والضرب.أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ، ووالده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نتيجة إصطدام المذكورة بالدراجة النارية قيادتها بالسيارة المُشار إليها وتعديها عليهما بالسب والشتم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.