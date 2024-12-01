ثلاثة أطفال ينسفون مبنى عملاقا في ثوانٍ.. شاهدوا الفيديو!





وكان البرج، الذي بُني في عام 1968 إلى جانب برجه التوأم Titan House، من المعالم البارزة في المدينة لعقود، وهو فارغ منذ عام 2018 بعدما اشتكى آخر سكانه من تحوله إلى وكر لتعاطي المخدرات. شهدت مدينة نيوكاسل الإنكليزية، هدم برج سكني مكون من 15 طابقا يعرف باسم "هيكسهام هاوس"، حيث تم تدميره يوم السبت، عبر تفجير نفّذه ثلاثة أطفال.

وفاز الأطفال الثلاثة بفرصة الضغط على زر التفجير بعد المشاركة في مسابقة كان محورها كتابة قصيدة تعبّر عن ذكريات متعلقة بالمبنى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتم تأجيل عملية الهدم لمدة عشر دقائق بسبب تأخر بعض السكان القاطنين بالقرب من الموقع في إخلاء منازلهم.



وقبل التفجير، أُطلقت صافرة إنذار تبعها عد تنازلي، وبعد الضغط على زر التفجير من قبل ثلاثة أطفال، استغرق سقوط المبنى المهجور خمس ثوانٍ فقط.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انهيار البرج الضخم في ثوانٍ، مما أدى إلى تشكل سحابة ضخمة من الدخان غطت المناطق المحيطة، تاركة خلفها كومة كبيرة من الأنقاض في موقع الهدم. (سكاي نيوز)

Dramatic scenes as Hexham House, a tower block in Walker, is demolished this morning in the first controlled explosion in Newcastle since 2008, carried out by @thompsonsofp

Video by @RaoulDixonNNP#explosion #Newcastle #towerblock #demolition pic.twitter.com/haYJZxNjSt — North News (@northnews) November 30, 2024 Advertisement

ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنظيف الموقع عدة أشهر، وسط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلا في المنطقة.