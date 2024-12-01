جريمة مروعة في مصر.. ذبح زوجته وابنه وابنته وأشعل النيران في والدته وشقيقه

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ونقل الجثث للمستشفى، واحتجز شقيقه فى غرفة العناية المركزة نظرا لخطورة حالته بعد إشعال النيران فيه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارا من شرطة النجدة حول الواقعة وانتقل رجال المباحث لموقع الجريمة، وتبين أن المتهم يدعى "علي.ط.م.س" مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بمركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.وكشفت التحريات الأولية أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه فقرر التخلص منهما، كما كشفت أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث. (روسيا اليوم)