Advertisement

منوعات

جريمة مروعة في مصر.. ذبح زوجته وابنه وابنته وأشعل النيران في والدته وشقيقه

Lebanon 24
01-12-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1286522-638686687100301979.png
Doc-P-1286522-638686687100301979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت جريمة مروعة في محافظة القليوبية شمالي مصر، اليوم الأحد، بعدما أقدم شخص على ذبح زوجته وابنه وابنته وإشعال النيران في والدته وشقيقه ما أسفر عن وفاة أمه في الحال.

ونقل الجثث للمستشفى، واحتجز شقيقه فى غرفة العناية المركزة نظرا لخطورة حالته بعد إشعال النيران فيه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
Advertisement

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارا من شرطة النجدة حول الواقعة وانتقل رجال المباحث لموقع الجريمة، وتبين أن المتهم يدعى "علي.ط.م.س" مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بمركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه فقرر التخلص منهما، كما كشفت أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:30 | 2024-12-01
11:19 | 2024-12-01
08:26 | 2024-12-01
05:44 | 2024-12-01
03:19 | 2024-12-01
23:00 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24