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منوعات
حادثة غريبة جداً.. هذا ما وجدته سيدة داخل سيارتها!
Lebanon 24
01-12-2024
|
23:00
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شهدت ولاية فيكتوريا الأسترالية حادثة غريبة تمثلت بزحف أفعى سامة على ساق سيدة أثناء قيادتها سيارتها على إحدى الطرق السريعة.
وتلقى رجال الشرطة في الولاية، بلاغا من سيدة مذعورة لوجود أفعى في سيارتها، وهي تقود بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.
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وأخبرت السيدة الشرطة بأنها شعرت بشيء على قدمها، وتفاجأت بأفعى يبدو أنها دخلت إلى مركبتها في وقت سابق، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على كتف الطريق، وقفزت من مركبتها، مستدعيةً الشرطة مسعفين للتحقق من عدم تعرض السيدة لأي لدغة من الأفعى التي قالت "ذا غارديان" إنها من نوع سام للغاية. (سكاي نيوز)
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