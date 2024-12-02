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منوعات
جريمة مروعة.. مقتل طالب على يد تجار مخدرات
Lebanon 24
02-12-2024
|
07:15
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قررت محكمة مستأنف فوه في كفر الشيخ في مصر، اليوم تأجيل محاكمة 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق إلى جلسة يوم 5 كانون الثاني 2025 للمرافعة واستدعاء الطبيب الشرعي.
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وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت كل من المتهمين" إسلام.م.ا.م"، 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه هشام، 28 عامًا، صياد، و"عوض.ت.ع.ح" تا، 22 عامًا، دبلوم صناعة، و"إبراهيم.ع.خ.ع.خ"، 22 عامًا، طالب، ويقيمون بمدينة دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات. وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 ايلول 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم. إضافة إلى فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الاتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.
وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.
وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول، أنه قصد من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.
وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 حزيران 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه. (اليوم السابع)
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