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منوعات
من روضة أطفال في اليابان.. حيوان يقوم بشيء غريب جداً والكاميرا تكشفه
Lebanon 24
02-12-2024
|
16:00
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تمكنت كاميرا أمنية من الكشف عن اللص التي يسرق الأحذية في روضة الأطفال في جنوب غرب اليابان.
ورصد الفيديو الذي سجلته الكاميرا حيوان ابن عرس صغير الحجم يحمل حذاء في فمه بعد أن قامت الشرطة بتثبيت 3 كاميرات في المدرسة في محافظة فوكوكا.
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وقال نائب رئيس الشرطة هيرواكي إينادا لوكالة أسوشيتدبرس، أنّه "من الجيد أنه لم يكن إنسانا". وكان المعلمون وأولياء الأمور قد شعروا بالقلق من أن يكون شخصا مختلا يعاني من هوس بالأحذية.
وفي اليابان، من المعتاد أن يخلع الناس أحذيتهم قبل دخول المنازل. وكانت الأحذية المفقودة كلها أحذية منزلية خفيفة كان الأطفال يرتدونها داخل المدرسة، ويتم تخزينها في خزانة بالقرب من الباب.
وقام ابن عرس بإخفاء الأحذية في أماكن متفرقة وأخذ 15 حذاء قبل أن يتم الاتصال بالشرطة.
وقام بأخذ 6 أحذية أخرى في اليوم التالي. وعاد ابن عرس في 12 تشؤين الثاني ليسرق حذاء آخر، وهو الحذاء الذي التقطته الكاميرا.
لم يأخذ ابن عرس المحب للأحذية سوى الأحذية البيضاء المصنوعة من القماش، وذلك ربما لأنها خفيفة الحمل. وقال مدير روضة "جوشو كودومو-إن"، يوشيهيد سيتو، لمحطة "آر كي بي مينيتشي" الإذاعية اليابانية: "لقد شعرنا بالارتياح الشديد".
وضحك الأطفال كثيرا عندما شاهدوا الفيديو الذي يظهر ابن عرس. وعلى الرغم من عدم العثور على الأحذية المسروقة حتى الآن، إلا أن الأحذية المتبقية أصبحت بأمان حاليا في الروضة بعد أن تم تثبيت شبكات على الخزائن. (بلينكس)
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