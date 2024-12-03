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منوعات
اعتدوا عليها واغتصبوها جماعياً.. حادثة "الطالبة لالة" تهز الرأي العام!
Lebanon 24
03-12-2024
|
11:39
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كشفت وسائل إعلام موريتانية، نهاية تشرين الثاني، تفاصيل قضية الطالبة التي قالت إنها تدعى لالة بنت سيدي محمد، مشيرة إلى أن مجموعة لصوص اقتحموا منزل أسرتها في العاصمة نواكشوط حيث كانت تقيم مع والدها المريض، ليقوموا بالاعتداء عليها واغتصابها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح.
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وتستمر تداعيات قضية اغتصاب طالبة جامعية موريتانية، وسط دعوات إلى مواصلة التظاهر للتنديد بهذه الواقعة الصادمة التي باتت تعرف باسم حادثة "الطالبة لالة".
وخرجت مظاهرات في العاصمة الموريتانية ومناطق أخرى للمطالبة بفرض "عقوبات صارمة" ضد المتهمين في القضية، وتعزيز التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية النساء.
وفي هذا السياق، دان حزب "تواصل" الحادثة مطالبا بـ"تكثيف الجهود الأمنية لحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين في مواجهة اعتداءات عصابات الجريمة المنظمة"، حسب تعبيره.
وأصدرت النيابة العامة في نواكشوط الشمالية بيانا كشفت فيه عن أسماء ثلاثة متهمين في قضية الاغتصاب، قائلة إنه وجهت إليهم تهم "الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة".
وقال حزب "الإنصاف" الحاكم إنه أرسل بعثة إلى أسرة الفتاة التي وقعت ضحية جريمة اغتصاب، للتأكيد على سعيه لتطبيق العدالة. (الحرة)
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