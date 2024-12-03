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صدمة كبيرة.. "يوتيوبر" ينهي حياته شنقاً

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:38
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قام  شاب يبلغ من العمر 26 عاما على إنهاء حياته شنقا، اليوم الثلاثاء، في منطقة جبل الحسين بالعاصمة الأردنية عمان.

ويحمل الشاب جنسية إحدى الدول العربية ويعمل "يوتيوبر"، معروف لدى الكثيرين، بحسب وسائل إعلام أردنية. 
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وتجري أجهزة الأمن الأردنية تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث والوقوف على حيثيات الواقعة من قبل الأجهزة المعنية المتواجده في موقع الحادثة. (روسيا اليوم) 
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