صدمة كبيرة.. "يوتيوبر" ينهي حياته شنقاً

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ويحمل الشاب جنسية إحدى الدول العربية ويعمل "يوتيوبر"، معروف لدى الكثيرين، بحسب وسائل إعلام أردنية.وتجري أجهزة الأمن الأردنية تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث والوقوف على حيثيات الواقعة من قبل الأجهزة المعنية المتواجده في موقع الحادثة. (روسيا اليوم)