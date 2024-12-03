الحمل

لا تخاطر كثيراً هذا اليوم وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج قد لا تكون مضمونة

الثور

قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلاً ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت

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الجوزاء

تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها

السرطان

تعثر هذا اليوم على ما كنت تبحث عنه بعد جهد جاهد، وتحافظ عليه وتبتعد عن التسرّع

الأسد

يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات ويزيل الحواجز الواحد تلو الآخر

العذراء

استمرار أحد الزملاء في الكذب عليك يضايقك ويدفعك إلى الابتعاد عن جو العمل الجماعي بعض الشيء

العقرب

يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك

القوس

تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولاً لبعض المشاكل

الجدي

تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما

الدلو

يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعاً وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل

الحوت

يطرح هذا اليوم بعض الاشكالات على صعيد المحادثات والنقاشات، فتخوض مرحلة من التحديات تنتصر فيها حينًا وتفشل احياناً