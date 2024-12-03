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طعنها 70 طعنة ولف جسدها بأكياس بلاستيكية ثم رماها بحفرة!

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:52
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قضت محكمة إيطالية الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على رجل إيطالي"22 عاما" اعترف في المحكمة بقتل صديقته السابقة، في قضية أثارت غضبا على مستوى البلاد بشأن العنف ضد النساء.

وطأطأ الرجل، الذي يدعى فيليبو توريتا، رأسه أثناء تلاوة الحكم عليه في محكمة فينيسيا، بعد أكثر من عام من العثور على جثة جوليا تشيكيتين "22 عاما" في حفرة بمنطقة فينيتو شمال البلاد.
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وكانت قد تعرضت لأكثر من 70 طعنة، وكان جسدها ملفوفا في أكياس بلاستيكية.

واختفت تشيكيتين في نوفمبر من العام الماضي بعد أن ذهبت إلى مركز تجاري مع صديقها السابق. وأثار اختفاؤها اهتماما كبيرا في إيطاليا أثناء ما كانت السلطات تبحث عنهما. وتم العثور عليها بعد أسبوع.


وتم القبض على الجاني توريتا لاحقا في ألمانيا.

وأدت جريمة القتل إلى تأجيج المطالبة باتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء. ففي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، قتلت 96 امرأة في إيطاليا، 51 منهن على يد شركاء حاليين أو سابقين، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية. (العربية)
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