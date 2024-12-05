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منوعات
بطول 12 متراً.. مصرع راهب بوذي جراء سقوط تمثال "بوذا" عليه (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2024
|
03:04
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أفادت القناة التلفزيونية الوطنية السابعة في تايلاند بمصرع راهب بوذي جراء سقوط تمثال "بوذا" الخرساني الذي تم الانتهاء منه حديثا والذي يبلغ طوله 12 مترا على الرهبان المتواجدين حوله.
ووقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي في أحد المعابد البوذية الواقعة على ضفة نهر ميكونغ المتاخم للاوس شمال شرقي البلاد.
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وانهار تمثال بوذا الخرساني الذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار، والذي تم تركيبه على قاعدة يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار، فجأة على الرهبان الذين كانوا عند قاعدته.
وذكرت القناة التلفزيونية أنه عندما سقط التمثال، توفي راهب واحد، وأصيب خمسة آخرون، وتمكن راهب وكلبه من الهروب من المنطقة المتضررة وبقيا سالمين.
وأوضحت السلطات المحلية والشرطة أنها تحقق في الحادثة، فيما أشارت إلى أن سقوط التمثال راجع إلى حقيقة أنه تمت إزالة القوالب التي تم صب الخرسانة فيها قبل الأوان.
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