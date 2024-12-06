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منوعات
جريمة مروّعة.. قتله بسبب خلاف بينهما
Lebanon 24
06-12-2024
|
06:20
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، من القبض على المتهم بقتل عامل خردة، طعنا بزجاجة في أحد شوارع الدقي واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لخلافات مالية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بأحد شوارع الدقي، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن عاطل، وراء قتل عامل خردة، نتيجة خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بزجاجة مكسورة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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