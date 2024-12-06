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أخ يقتل شقيقه... إليكم تفاصيل الجريمة!

Lebanon 24
06-12-2024 | 10:40
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قر رئيس نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه بقتل شقيقه .
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة، "مصطفي. ا" طبيب بيطري،  ومقيم بمدينة إيتاي البارود،  وذلك إثر إصابتة بطعنات نافذه بواسطة سلاح أبيض.
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ووجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد عبدة خطاب مفتش إدارة البحث الجنائي، والمقدم أحمد المسيرى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود،  وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه والذى يعانى من مرض نفسى، وذلك أثناء قيام المجنى عليه بإعداد الطعام للمتهم داخل شقته.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم و ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحررعن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
 
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