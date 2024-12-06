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زفة "جهاز العروسين" تتحول إلى كارثة.. قتيل بعد دهس 3 أشخاص

Lebanon 24
06-12-2024 | 16:00
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في واقعة مأساوية، تحولت زفة "جهاز العروسين" إلى مطاردة أمنية وتسببت في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي.

وكان سائق سيارة النقل التي تقل جهاز العروسين يقود بسرعة كبيرة على الطريق السريع، ما تسبب في دهس شخصين على الطريق، فتحرك السائق بسرعة أكبر في محاولة للهروب من الموقف، وترك الشخصين المصابين خلفه بمنتصف الطريق.
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بعد ذلك قام عدد من سيارات الأجرة الذين شهدوا الواقعة بمطاردة سائق النقل على الطريق، وأثناء هذه المطاردة، دهس سائق النقل شخصا ثالثا ليلقى حتفه في الحال، إلا أن سائقي سيارات الأجرة تمكنوا في النهاية من استيقافه وضبطه ومن معه وإبلاغ السلطات بالواقعة.

وبانتقال السلطات إلى مكان الحادث تبين وجود جثة "رامي.ع.ش" 41 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، مسجاة بالطريق المشار إليه، كما عثر على شخصين آخرين مصابين أحدهما بحالة حرجة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى العجمي العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيداع جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تتولى التحقيق. (العربية) 
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