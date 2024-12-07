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حادث مأساوي في برج غلاطة الشهير باسطنبول.. هكذا قضى ابن الـ 19 عاماً

Lebanon 24
07-12-2024 | 01:00
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حادث مأساوي شهده أمس الجمعة برج غلاطة في مدينة إسطنبول، حيث سقط شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من أعلى البرج وتوفي على الفور.

ووقع الحادث في الساعة 15:00، حيث سقط الشاب الذي يُدعى إمري ك. من ارتفاع كبير، ما أسفر عن وفاته.
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وفور تلقي البلاغات، هرعت الشرطة وفِرَق الإسعاف إلى المكان، حيث تم التأكد من وفاة الشاب بعد محاولات الإنعاش. قامت الشرطة بتطويق المنطقة وإبعاد المواطنين عنها، فيما تم نقل الجثة إلى مؤسسة الطب الشرعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وعلى الرغم من أن الشهود أفادوا بأن الشاب فقد توازنه وسقط من البرج، إلا أن بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه قفز عمدًا في محاولة للانتحار.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الحادث نتيجة خطأ غير مقصود أم فعلًا انتحاريًا.(تركيا الآن)

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