عن طريق الخطأ.. تخلصت من ثروة صديقها البالغة 717 مليون دولار!

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جيمس هاولز، شاب فقد قرصه الصلب الذي يحتوي على ما قيمته 717 مليون دولار من عملة البيتكوين في ويلز البريطانية، والمُثير للاهتمام هو أن الشخص الذي تخلص من القرص الصلب كانت صديقته السابقة.ولم يتم منح مدينة نيوبورت الإذن لهاولز بالحفر في مكب النفايات والعثور على القرص الصلب، وطالب هاولز البلدية بتعويض بقيمة 495 مليون جنيه إسترليني.وروت هالفينا صديقة هاولز تفاصيل الحادثة لأول مرة وقالت : "طلب مني جيمس نفسه رمي القرص في سلة المهملات وكان هناك بعض الأغراض في أكياس سوداء، تركتها في مركز القمامة أثناء عودتي من الحافلة المدرسية، لم أكن أعلم أن هناك شيئًا ثمينًا كهذا بداخلها والآن أتمنى أن يجدها وأتمكن من التوقف عن الحديث عنها، لا أريد فلسًا واحدًا من ماله".ويقول جيمس إنه في ذلك الوقت، لم تكن عملة البيتكوين ذات قيمة كما هي اليوم وقد نسي كلمات المرور التي قام بتخزينها على القرص الصلب.ويريد جيمس البحث في مكب نفايات مجلس نيوبورت والعثور على القرص الصلب الخاص به، حتى أنه يقول إنه إذا وجدها فسوف يتبرع بنسبة 10٪ من المال للمدينة ويجعل نيوبورت، لكن البلدية لا تسمح بذلك بحجة أنه سيضر بالبيئة.(تركيا الآن)