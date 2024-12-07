Advertisement

منوعات

عن طريق الخطأ.. تخلصت من ثروة صديقها البالغة 717 مليون دولار!

Lebanon 24
07-12-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1289104-638691377177364325.jpg
Doc-P-1289104-638691377177364325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جيمس هاولز، شاب فقد قرصه الصلب الذي يحتوي على ما قيمته 717 مليون دولار من عملة البيتكوين في ويلز البريطانية، والمُثير للاهتمام هو أن الشخص الذي تخلص من القرص الصلب كانت صديقته السابقة.

ولم يتم منح مدينة نيوبورت الإذن لهاولز بالحفر في مكب النفايات والعثور على القرص الصلب، وطالب هاولز البلدية بتعويض بقيمة 495 مليون جنيه إسترليني.
Advertisement

وروت هالفينا صديقة هاولز تفاصيل الحادثة لأول مرة وقالت : "طلب مني جيمس نفسه رمي القرص في سلة المهملات وكان هناك بعض الأغراض في أكياس سوداء، تركتها في مركز القمامة أثناء عودتي من الحافلة المدرسية، لم أكن أعلم أن هناك شيئًا ثمينًا كهذا بداخلها والآن أتمنى أن يجدها وأتمكن من التوقف عن الحديث عنها، لا أريد فلسًا واحدًا من ماله".

ويقول جيمس إنه في ذلك الوقت، لم تكن عملة البيتكوين ذات قيمة كما هي اليوم وقد نسي كلمات المرور التي قام بتخزينها على القرص الصلب.

 ويريد جيمس البحث في مكب نفايات مجلس نيوبورت والعثور على القرص الصلب الخاص به، حتى أنه يقول إنه إذا وجدها فسوف يتبرع بنسبة 10٪ من المال للمدينة ويجعل نيوبورت، لكن البلدية لا تسمح بذلك بحجة أنه سيضر بالبيئة.(تركيا الآن)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2024-12-07
01:00 | 2024-12-07
23:33 | 2024-12-06
23:00 | 2024-12-06
23:00 | 2024-12-06
16:00 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24