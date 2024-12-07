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منوعات
اسم عربي يتصدر قائمة أسماء الأولاد المُفضلة في هذا البلد الأوروبي
Lebanon 24
07-12-2024
|
04:00
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تمكن اسم "محمد" من تصدر قائمة الأسماء المفضلة لدى الآباء لتسمية أولادهم في إنكلترا وويلز خلال عام 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 4600 طفل بهذا الاسم.
وقد ظل اسم "محمد" بين الأسماء العشرة الأولى للأولاد منذ عام 2016، لكنه تفوق هذا العام على الاسم الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة، "نواه"، وفقًا لإحصائيات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).
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ومع ذلك، يظهر بعض التباين الإقليمي، حيث لم يظهر اسم "محمد" ضمن العشرة الأوائل في ثلاث مناطق من إنكلترا.
كما شهدت قائمة الأسماء المئة الأكثر شيوعًا في إنكلترا وويلز تواجدًا لأشكال أخرى من الاسم مثل "محمّد" و"محمد" و"مُحمّد"، حيث يعتبر مكتب الإحصاء الوطني كل شكل من هذه الأسماء كاسم مستقل، ويظهر أن الأشكال المختلفة لاسم "محمد" قد حققت شعبية كبيرة في السنوات الماضية. (lbci)
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