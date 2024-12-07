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منوعات
في كندا.. العثور على رسالة عمرها 30 عامًا داخل زجاجة
Lebanon 24
07-12-2024
|
14:00
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إكتشف رسالة عمرها 30 عامًا، فى زجاجة عثر عليها بالقرب من بحيرة ألبرتا بكندا.
ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قالت المرأة التي عثرت عليها أنها"لا يمكن أن تكون أكثر سعادة".
وأخبرت ميشيل شوينجلر، جلوبال نيوز، أنها اكتشفت الزجاجة أثناء عمليات تنظيف في بحيرة في ليدوك، وفتحت الزجاجة لتجد ملاحظة مع رسوم توضيحية لمنزل لفتاة صغيرة يعود تاريخها إلى عام 1993.
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وقالت السيدة شوينجلر: "لقد اعتقدت أننى تركت العديد من الرسائل في زجاجات عندما كنت طفلاً، والآن أعثر على رسالة".
مع إثارة فضولها، انطلقت شوينجلر في مهمة لتحديد موقع كاتب الرسالة، ونشرت صورة للملاحظة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وقالت أن شخصًا ما تواصل سريعًا في غضون 24 ساعة ليقول إنهما صديقان للفتاة التي كتبت الرسالة في المدرسة، مضيفةً "اتصلت بي لتقول إنني ربما وضعت رسالة في زجاجة ".
وقالت داريل آن ستيفن التى كتبت الرسالة: "أتذكر بشكل غامض كتابتها ورميها في البحيرة مع صديقي"، وأضافت: "إنه لأمر رائع حقًا أنها لا تزال موجودة، أن ترى كتاباتي بعد سنوات عديدة لا تزال على الصفحة ولا تزال مقروءة. كان رائعًا جدًا ". (اليوم السابع)
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