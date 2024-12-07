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رجل يعثر على شيك بـ"4 ملايين إسترليني" لشركة.. مكافأته كانت مفاجأة

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:00
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وجد رجل ألماني شيكًا ضائعًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني تم إصداره لإحدي عمالقة شركات الحلويات، حيث أعاد الرجل الشيك للشركة.

والمفاجأة أن الشركة كافأته بصندوق من قطع الحلوى تبلغ قيمته حوالي 6 جنيهات إسترلينية.
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واكتشف المسافر أنور ج. وعمره 38 عامًا ، من فرانكفورت الشيك الضخم على رصيف القطار بعد عودته من زيارة لوالدته، وحسب ما نشر موقع ديلي ميل اندهش أنور عندما رأى قيمة الشيك البالغة 4،631،538.80 يورو اي(4.05 مليون جنيه إسترليني).

ولكن عندما أخبر الشركة باكتشافه، فوجئ عندما أرسلوا له علبة صغيرة من الحلوى وهي لفتة وصفها بأنها "رخيصة بعض الشيء".
وقال لوسائل إعلام محلية: "كان هناك مبلغ كبير لدرجة أنني لم أستطع حتى نطقه".

وبحسب ما ورد تم إصدار الشيك من قبل مجموعة السوبر ماركت لصانعي الحلوى ، لكنه ضاع بطريقة ما في المحطة، ويتم تغليف حلويات لتبدو وكأنها هدية، بعدما اتصل أنور بالشركة بشأن اكتشافه وتواصل معه أحد محاميهم.

وبدلاً من مطالبتهم بإعادته ، طلبوا منه إتلاف الشيك وإرسال صورة لهم كدليل ، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وامتثل بالفعل للطلب وتلقى بعد بضعة أيام صندوقًا من "الحلويات"  يحتوي على ستة أكياس فقط من حلوياتهم، والتي عادة ما تباع بالتجزئة في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني واحد لكل منها، وبحسب ما ورد لم يكن أنور معجبًا بذلك.

لكن الشركة قالت لوسائل إعلام محلية: "نظرًا لأنه كان شيكًا محددًا ، لم يكن بإمكان أي شخص سوى شركتنا استرداده"، وأضافوا: "لقد ارسلنا هدية على سبيل الشكر". (اليوم السابع) 
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