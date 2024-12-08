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منوعات
جريمة مروعة.. قتله بسبب خلافات عائلية
Lebanon 24
08-12-2024
|
08:24
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قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج في مصر اليوم بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "س.ع.ع" وشرع في قتل المجني عليه "م.ع.ح" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.
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وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وإصابة آخر بعد قيام المتهم وآخرين بإطلاق النار صوب منزل المجنى عليه من بنادق آلية، بسبب خلافات بين عائلة المتهم وآخرين والمجنى عليه مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة الآخر.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
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