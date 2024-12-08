مقتل طالب على يد رجل.. اليكم السبب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين في مصر، تجديد حبس بائع 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طالب بسبب خلافات بينهما.وتمكن رجال المباحث، من القبض على بائع وراء قتل طالب بسبب خلافات بينهم البساتين وتم نقله الى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة في وقت سابق بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.فور تحديد المتهم تم ضبطه وتحرير المحضر وباشرت النيابة التحقيقات، وإحالته إلى المحكمة التي اتخذت القرار السابق. (اليوم السابع)