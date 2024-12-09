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بسبب حادث دراجة نارية.. مقتل شاب وإصابة آخرين

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:00
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مصر، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخرين، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن القتيل كان يقود دراجة نارية، واصطدم بأحد المتهمين، مما أدى إلى تشاجر الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شاب كان يقود دراجة نارية، وبصحبته شقيقه وصديقه، اصطدم بعامل، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها العامل بثلاثة أشخاص آخرين، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن مقتل قائد الدراجة النارية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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