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طبيب ينسى مقصاً في بطن مريضة طوال 7 سنوات (صور)

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:19
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اكتشف أطباء في تركيا عن طريق الصدفة، وجود مقص كبير طوله 16 سنتيمترًا، في بطن مريضة منذ سبع سنوات، دون أن تشعر به.

وبدأت القصة عندما توجهت فاطمة كالا، 36 عامًا، للمستشفى في مدينة "كهرمان مرعش"، في جنوب تركيا، بسبب شكوى من الصداع، ليطلب الطبيب منها إجراء صورة "رنين مغناطيسي".
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وأخبرت المريضة المسؤولين عن الصورة، بأنها سبق أن دخلت غرفة الرنين المغنطيسي أكثر من مرة برفقة طفلتها الصغيرة، وعانت من ألم في الجانب الأيمن من جسمها.

وعرف فريق التصوير منها أنها خضعت لعملية جراحية في مستشفى خاص، قبل سبع سنوات لإزالة أكياس على المبيض، فطلبوا منها مراجعة طبيبها، والذي أخذ صورة بالأشعة السينية لبطنها واكتشف وجود المقص من دون أن يخبرها.

ونصح الطبيب مريضته القديمة بإجراء عمل جراحي جديد في منطقة المبيض أيضًا، محاولًا إقناعها بأنها بحاجة لإجراء تلك العملية، ليصحح خطأه الفادح دون علمها.

ولكن فاطمة شكّت في كلام طبيبها، ولجأت لمستشفى حكومي، وهناك كشفت الأشعة السينية المقص الكبير في بطنها، وخضعت لعمل جراحي ناجح سحب فيه الأطباء المقص بعد كل تلك السنين.

وتقدمت فاطمة برفقة زوجها، بشكوى ضد الطبيب بعد أن تحسنت حالتها، بهدف محاسبته على ذلك الخطأ الطبي.

وتناقل مدونون كثر صور المقص الكبير بيد فاطمة بعد سحبه من بطنها.
 
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