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بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج شهير... الحكم على شخصية معروفة بالحبس

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:53
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أعلنت محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المخرج المصري عمر زهران عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بعد ثلاث جلسات متتالية خلال الأسابيع الماضية. 
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وشهدت جلسة اليوم من محاكمة المخرج عمر زهران، مرافعات فريق الدفاع الخاصة بالمتهم والذي تمثل في المحامي مرتضى منصور وطارق جميل سعيد ومحمد حمودة.

وأكدوا أن "عمر زهران يتصف بالأمانة الكبيرة، وأن المجني عليها تعلم ذلك جيداً ، وأنها أمنته من قبل على إيصال بقيمة 12 مليون جنيه، وكان ذلك الإيصال يخص زوجها المخرج خالد يوسف، الذي حصل على ذلك المبلغ منها وحرر لها إيصال أمانة به، حيث أعطته لعمر زهران لكونه الصديق الأمين بالنسبة لها".

وادعى فريق الدفاع في مرافعته، أن "زوجة خالد يوسف مريضة وتتعاطى بعض العقاقير الطبية المهدئة والتي تؤثر على التركيز، لذلك من الممكن أن يكون اتهامها لعمر زهران بسبب تلك العقاقير، كما أن هناك رسائل تهديد قد وجهتها المجني عليها للمتهم تؤكد "على حد قولهم"، أن هناك نية للانتقام منه".(العربية) 
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