20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"Airplane mode".. طيار خبير يفجر مفاجأة
Lebanon 24
11-12-2024
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لعل أول ما يقوم به أي شخص ما إن يركب الطائرة، هو وضع هاتفه الجوال في وضعية "الطيران" أو ما يعرف بـ "airplane mode"، وذلك تنفيذا لتعليمات السلامة المتبعة في كافة أنحاء العالم.
إلا أن المفاجأة أتت عبر فيديو لطيار، ومقاتل سابق في الجيش الأميركي، يدعى بيرش بوينت.
Advertisement
فقد أكد هذا الكابتن الذي بات أحد المؤثرين على تيك توك، حيث ينشر العديد من المقاطع المصورة من داخل قمرة القيادة، ويعطي نصائح وإرشادات للمسافرين، أن هذا الإجراء ليس بالأهمية التي نتخيلها.
كما أكد في فيديو نشره على المنصة الشهيرة قبل أيام قليلة أن نسيان أحد المسافرين وضع هاتفه في وضعية الطيران، ليس نهاية العالم.
وأكد أن هذا الأمر لن يسقط الطائرة على الإطلاق كما يتخيل البعض، بل جل ما يمكن أن يؤثر عليه الجوال هو السماعات فقط.
إذ من الممكن أن تتداخل الهواتف غير الموضوعة في وضعية الطيران مع السماعات، ما يسبب صوتاً مزعجاً، لا أكثر. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
09:33 | 2024-12-10
10/12/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
13:34 | 2024-12-10
10/12/2024 01:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
15:00 | 2024-12-10
10/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
13:00 | 2024-12-10
10/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:50 | 2024-12-11
جريمة قتل مروعة بسبب تشويهه سمعة فتاة.. اليكم ما حدث
03:23 | 2024-12-11
"تسبب له في انفجار بقرنية العين".. إصابة طفل في مشاجرة بالرصاص
01:56 | 2024-12-11
شاب يرفع دعوى قضائية ضد شركات أغذية "تسبب الإدمان" بعد إصابته بأمراض عدّة
22:49 | 2024-12-10
برجك اليوم
14:32 | 2024-12-10
بعد تعرضه لحملة تنمر من التلاميذ... انتحار مُدرس حرقًا
12:53 | 2024-12-10
بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج شهير... الحكم على شخصية معروفة بالحبس
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 14:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 14:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 14:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24