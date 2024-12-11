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"Airplane mode".. طيار خبير يفجر مفاجأة

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:45
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لعل أول ما يقوم به أي شخص ما إن يركب الطائرة، هو وضع هاتفه الجوال في وضعية "الطيران" أو ما يعرف بـ "airplane mode"، وذلك تنفيذا لتعليمات السلامة المتبعة في كافة أنحاء العالم.
إلا أن المفاجأة أتت عبر فيديو لطيار، ومقاتل سابق في الجيش الأميركي، يدعى بيرش بوينت.
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فقد أكد هذا الكابتن الذي بات أحد المؤثرين على تيك توك، حيث ينشر العديد من المقاطع المصورة من داخل قمرة القيادة، ويعطي نصائح وإرشادات للمسافرين، أن هذا الإجراء ليس بالأهمية التي نتخيلها.
كما أكد في فيديو نشره على المنصة الشهيرة قبل أيام قليلة أن نسيان أحد المسافرين وضع هاتفه في وضعية الطيران، ليس نهاية العالم.
وأكد أن هذا الأمر لن يسقط الطائرة على الإطلاق كما يتخيل البعض، بل جل ما يمكن أن يؤثر عليه الجوال هو السماعات فقط.
إذ من الممكن أن تتداخل الهواتف غير الموضوعة في وضعية الطيران مع السماعات، ما يسبب صوتاً مزعجاً، لا أكثر. (العربية)
 
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