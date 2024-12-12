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خلال أعمال صيانة في أثينا... اكتشاف تمثال وقطع أثرية من العصر الروماني (صورة)

Lebanon 24
12-12-2024 | 05:20
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تم اكتشاف تمثال قديم من الرخام الأبيض وقطع أثرية أخرى من العصر الروماني أثناء أعمال تركيب شبكة للغاز الطبيعي في منطقة الأكروبوليس في أثينا، على ما أعلنته وزارة الثقافة اليونانية الثلاثاء.

وورد في بيان الوزراة أنه عُثر الاثنين على "تمثال لرجل عار مقطوع الرأس على شاكلة تمثال هيرميس لودوفيسي، على مسافة أقل من 500 متر من مسرح هيرودس أتيكوس الحجري الروماني في الجزء السفلي من الأكروبوليس، يعود تاريخه إلى العصر الإمبراطوري بين القرنين الأول والخامس".
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وحدث هذا الاكتشاف الأثري في خندق حُفر لتركيب شبكة للغاز في الحي. وكان علماء الآثار يحاولون الثلاثاء التعرف على القطع الأثرية الأخرى التي اكتُشفت في هذه المواقع، إلا أنه لم يتم التعرف على القطع الجديدة بعد.

وبحسب قناة "إي ار تي" العامة، فإن هذه القطع تعود إلى فترة التمثال المكتشف نفسها.

وبيّنت معلومات أولية من علماء الآثار أوردها النص الوزاري أن التمثال المكتشف "في حالة جيدة إلى حد ما"، وكان "داخل هيكل مبني من الطوب المستطيل" شكّل جزءا من "الفيلات التي بناها البرجوازيون الأغنياء في ذلك الوقت".

ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت رئيسة دائرة الآثار في أثينا إيلينا كونتوري "من المهم مواصلة أعمال التنقيب وجمع كل الاكتشافات والتأكد من عدم فقدان أي دليل" لتحديد فترة هذه القطع.

غالبا ما تُكتشف قطع أثرية في أثينا ومناطق أخرى في اليونان أثناء أعمال الصيانة على الطرق أو في مواقع بناء خاصة أو عامة، ما يكشف عن الثروة الأثرية في البلاد والتي يعود تاريخها إلى العصور القديمة.
 
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