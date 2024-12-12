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خلاف على الميراث.. شخص يقتل شقيقه دهسا بسيارته

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:03
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قررت محكمة جنايات المنصورة في مصر اليوم، إحالة أوراق المتهمين بقتل شقيقة و معه نجل شقيقه الآخر إلى فضيلة مفتي الجمهورية،  واتخاذ الرأي الشرعي فى اعدام اثنين وتأجيل للحكم على المتهم الثالث.
وقد صدر الحكم ضد كلا من احمد عبد الهادي محمد ، و عبد الهادي  فتحي عبد الهادي بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية، و تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 كانون الثاني القادم.
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وكان المستشار العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال القضية لـ المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات واعتراف المتهم وتمثيل الجريمة.
وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية ألقت القبض علي المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل، لخلاف علي الميراث. ومعه نجله ونجله شقيقه الآخر، وتم نقل المجني عليه لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.
يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.
وبسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.
 (اليوم السابع)
 
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