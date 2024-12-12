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منوعات
جريمة مروعة.. امرأة تقتل زوجها لهذا السبب
Lebanon 24
12-12-2024
|
10:32
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من كل" ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.ا.ع".
وتعود أحداث القضية المقيدة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه داخل جوال بلاستيكى أسفل كوبرى الدولى بمنطقة وادى القمر بدائرة القسم.
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وتبين من التحقيقات، أنه إثر خلافات زوجية بين المجنى عليه "ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الأولى "ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدى المتهم الثانى "ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى إثرها بحث المجنى عليه عنها، نما إلى علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثانى، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدى صوته فايقظت المتهم الثانى وصعدت درج المنزل لتختبئ بأعلاه وما أن التقاء المتهم الثانى بالمجنى عليه حتى اختلى به داخل مسكنه وتعدى عليه بالضرب حتى نزلت المتهمة الأولى، وما أن أبصرتهما يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثانى العزم وبيتا النية على قتله، فقاما بطرح المجنى عليه أرضا، ووثقا يديه وقدمية وأحضرت قطعة قماشية كممت لها فمه لمنع استغاثته وأخذا برأيه يرطمانها بالأرض حتى شجوها وأغدقتها الدماء مما ادى إلى وفاته، وقاما بحمل الجثمان إلى الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين، حتى انبعثت منه رائحه كريهة، فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها اكياس بلاستيكية، وأحضروا دارجة بخارية وواهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بالقاء الجثمان بمنطقة وادى القمر وتركه وفر هاربا،وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها. (اليوم السابع)
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