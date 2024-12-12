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إلتقاط صورة تحوّل لكابوس.. اليكم ما حصل لابنة الـ21 عاماً

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:30
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توقف قلب الطالبة الجامعية أناستازيا غريغورييفا عندما تعرضت لصعقة كهربائي، أثناء التقاط صورة في حديقة لندن.
ووفقاً لـ"دايلي ميل"، تعرضت ابنة الـ21 عاماً، لصدمة كهربائية، عندما زلت قدمها من خلال شبكة معدنية في سانت جيمس بارك في تموز، وتم سحبها بسرعة إلى بر الأمان من قبل شقيقتها سنيزانا، وصديقها، لكنها أصيبت بنوبة قلبية وانهارت على الأرض.
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وكادت أناستازيا أن تموت في الحادث، لكن المسعفين تمكنوا من إنعاش قلبها، لكنها عانت من إصابة خطيرة في المخ، تسببت في فقدان مؤقت للذاكرة استمر لأشهر عدة، كما أدى الحادث إلى تلف عصبي دائم في قدمها.
وتتخذ عائلتها الآن إجراءات قانونية ضد مؤسسة Royal Parks الخيرية، التي تدير حديقة سانت جيمس.

وقالت أختها: "كنا نتجول والشمس مشرقة، وقررت أختي التوقف لالتقط صورة، فجأة سمعت أختي تئن ونظرت حولي وكانت مغمى عليها على الأرض - وكانت قدمها في شبكة، لمستها وشعرت بوخز في يدي وصرخت أنها تعرضت لصعقة كهربائية، وقفز صديقي لسحبها".
 
وأضافت: "كنت أركض في حالة من الذعر ولا أعرف ما إذا كانت على قيد الحياة أم متوفية، واليوم أصبحت تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، لا تتذكر الأمس وأحياناً لا تتذكر ما حدث في الصباح، هذا يؤثر بشدة على حياتها، كما أنها لا تستطيع ثني قدمها مما يجعلها منزعجة حقاً لأنها لا تستطيع المشي بشكل صحيح".
 

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