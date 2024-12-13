واقعة مريبة في بلد عربي.. طالبات يثرن الغضب بعد سلخ جلد هرة

أثارت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في الأردن، حيث أظهرت ثلاث طالبات وهن يقمن بذبح هرة وسلخ جلدها ثم تقطيعها ووضع أشلائها في أكياس، دون توضيح الجهة التي نُقلت إليها الأشلاء.

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الطالبات وثقن الحادثة عبر مقاطع مصورة وشاركنها مع طلبة آخرين، مما أدى إلى استنكار واسع، واعتبرت إحدى الطالبات أن ما حدث يمثل تصرفاً إجرامياً لا يليق بأي شكل من الأشكال.



من جهتها، أكدت الجامعة الألمانية الأردنية أن الواقعة حدثت خارج أسوارها، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم مختصين بالقوانين والأنظمة لتحديد ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي.

وشددت الجامعة على إدانتها القاطعة لجميع أشكال العنف غير المبرر، بما في ذلك العنف ضد الحيوانات، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولياتها تجاه أي سلوك مخالف يحدث داخل أسوارها. كما نفت علاقتها المباشرة بالحادثة، مبينة أن بعض الجهات قامت بنشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة وربطها باسم الجامعة. (العربية)



