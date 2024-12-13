10 آلاف دولار لزوجين من شركة طيران.. ما السبب؟

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ألزمت شركة طيران كندا بدفع 10 آلاف دولار، لزوجين من من إقليم يوكون الكندي، كتعويض لهما إثر فشلها في نقلهما إلى وجهتهما بسبب رحلة مكتملة العدد.وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، اتُخذ القرار في محكمة المطالبات الصغيرة في يوكون، التي حكمت بأن الزوجين تم "معاملتهما بشكل مهين" من قبل الشركة.واعتبرت المحكمة في قرارها أنه يجدر تعويض الزوجين، بعدما تبدّدت آمالهما في الحصول على عطلة أحلامهما بسبب الشركة. (الامارات 24)